Месси посвятил пост в Instagram бывшему тренеру команды

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Месси посвятил пост в Instagram бывшему тренеру команды

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в день смерти бывшего наставника команды Тито Вилановы разместил в своем Instagram совместную фотографию с тренером.

"Всегда с нами", - написал Месси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre con nosotros.

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Напомним, что Виланова на протяжении нескольких лет был ассистентом Хосепа Гвардиолы, а в сезоне-2012/13 возглавил каталонский клуб и привел его к победе в чемпионате Испании. По окончании сезона Виланова покинул клуб из-за проблем со здоровьем, а 25 апреля 2014 года ушел из жизни из-за рака.

Не пропустите: Месси мог покинуть "Барселону" в 2014 году. | http://soccernews.ru

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