Месси посвятил пост в Instagram бывшему тренеру команды

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в день смерти бывшего наставника команды Тито Вилановы разместил в своем Instagram совместную фотографию с тренером.

"Всегда с нами", - написал Месси.

Напомним, что Виланова на протяжении нескольких лет был ассистентом Хосепа Гвардиолы, а в сезоне-2012/13 возглавил каталонский клуб и привел его к победе в чемпионате Испании. По окончании сезона Виланова покинул клуб из-за проблем со здоровьем, а 25 апреля 2014 года ушел из жизни из-за рака.

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