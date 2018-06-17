Месси потребовал изменений в составе сборной Аргентины перед игрой с Хорватией

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси потребовал от тренерского штаба своей команды изменений в составе перед игрой Чемпионата Мира с Хорватией.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний бомбардир в игре с Исландией остался недоволен игрой Лукаса Бильи, Анхеля Ди Марии и Роке Месы. По мнению Месси, заменить их должны будут Эвер Банега, Кристиан Павон и Пауло Дибала.

Напомним, Креспо сравнил Месси и Марадону. | soccernews.ru