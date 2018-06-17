Месси потребовал изменений в составе сборной Аргентины перед игрой с Хорватией

6 Теги лионель мессиаргентинахорватия

Месси потребовал изменений в составе сборной Аргентины перед игрой с ХорватиейКапитан сборной Аргентины Лионель Месси потребовал от тренерского штаба своей команды изменений в составе перед игрой Чемпионата Мира с Хорватией.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний бомбардир в игре с Исландией остался недоволен игрой Лукаса Бильи, Анхеля Ди Марии и Роке Месы. По мнению Месси, заменить их должны будут Эвер Банега, Кристиан Павон и Пауло Дибала.

Напомним, Креспо сравнил Месси и Марадону. | soccernews.ru

Комментарии
Сергей

Месси дофига хочет, с себя пусть начнет...

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Истина

Месси заменить надо

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Валера

Правильно, а то чёт заруинили, но месса норм. Жду игру против хорватии и надеюсь что месси покажет класс)

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Юрий

Меса не понравился? Да он лучше Месси отыграл в этом матче, может все таки Лео заменить?

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1

Учитывая, что Меса заработал пендаль... ну-ну... Забивать надо пенальти было

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alexfor

не в бровь, а в глаз

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