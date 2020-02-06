Месси потребовал отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером
Капитан "Барселоны" Лионель Месси хочет серьёзных изменений в своём клубе, утверждает El Chiringuito TV.
По информации источника, первое требование аргентинца - это отставка президента "блауграны" Жозепа Бартомеу.
Также звёздный форвард настаивает на смене главного тренера. Он считает, что этот пост должен занять Хави.
Ранее сообщалось, что Месси задумался об уходе из "Барсы" на фоне конфликта со спортивным директором Эриком Абидалем и других проблем.
Согласно данным La Gazzetta dello Sport, трансфер 32-летнего нападающего могут позволить себе пять клубов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14