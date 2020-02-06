Месси потребовал отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером

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Месси потребовал отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером

Капитан "Барселоны" Лионель Месси хочет серьёзных изменений в своём клубе, утверждает El Chiringuito TV.

По информации источника, первое требование аргентинца - это отставка президента "блауграны" Жозепа Бартомеу.

Также звёздный форвард настаивает на смене главного тренера. Он считает, что этот пост должен занять Хави.

Ранее сообщалось, что Месси задумался об уходе из "Барсы" на фоне конфликта со спортивным директором Эриком Абидалем и других проблем.

Согласно данным La Gazzetta dello Sport, трансфер 32-летнего нападающего могут позволить себе пять клубов.

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Комментарии

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leshka.zakharov

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog

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lesnovsky

Ну,слава богу, поезд тронулся... А то, только разговоры... Месси - в играющие президенты!!!!...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси хочет то, Месси хочет это. Уйду, не уйду...Ну сколько можно, продайте уже куда нибудь этого пассажира.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

А ещё Месси требует выкрасть Хави, и привезти в столицу Каталонии!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

* 100%-й источник!

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