Месси потребовал улучшить контракт с молодым талантом "Барселоны"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси потребовал от руководства клуба подписать новый контракт с форварда Ансу Фати, сообщает Diario Gol.
По сведениям издания, Месси считает, что в соглашении 16-летнего Фати были прописаны большие отступные. Нынешний контракт игрока действует до лета 2022 года и отступные в его контракте составляют 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Фати провел три матча за "Барселону" во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Форвард является уроженцем Гвинеи-Бисау, но федерация футбола Испании надеется призвать его в свои ряды.
Не пропустите: Отец Месси провел переговоры с "Интер Майами". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Семак оценил шансы "Зенита" продать Малкома
-
Роналду показал, как он активно отдыхает с семьей в выходной
-
Месси потребовал улучшить контракт с молодым талантом "Барселоны"
-
"Монако" Головина проиграл "Марселю", ведя 2:0 в середине первого тайма
-
"Милан" обыграл "Верону" благодаря голу Пентека
-
Украинский моряк: "В СИЗО сказали, что "Динамо" Киев нормально играет по сравнению с россиянами"
-
1
Фанаты голландского клуба устроили трогательную акцию для детей
-
В Дагестане произошло массовое побоище на матче юношеских команд
-
"Динамо" креативно анонсировало матч с "Уфой", использовав мотивационную речь Сталлоне
-
"Шальке" забил пять голов "Падерборну" в матче Бундеслиги
-
"Порту" вырвал победу в Примейре на 98-й минуте. Зе Луиш забил очередной гол
-
Марадона дебютировал с поражения в качестве наставника "Химнасии"
-
Кононов может возглавить украинский топ-клуб
-
"Рома" - "Сассуоло" - 4:2, СПАЛ - "Лацио" - 2:1 (видеообзоры матчей)
-
ЦСКА лишился двух основных игроков перед матчем с "Краснодаром"
-
"Рома" обыграла "Сассуоло". Мхитарян забил гол в дебютном матче за римлян
-
"Краснодар" обыграл "Крылья Советов" в матче с тремя пенальти
-
Экс-форвард ЦСКА Думбия вывел "Сьон" в 1/8 Кубка Швейцарии
-
"Реал" может потратить на трансферы более 400 миллионов евро
-
"Арсенал" упустил победу над "Уотфордом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0