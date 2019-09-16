Месси потребовал улучшить контракт с молодым талантом "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси потребовал от руководства клуба подписать новый контракт с форварда Ансу Фати, сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, Месси считает, что в соглашении 16-летнего Фати были прописаны большие отступные. Нынешний контракт игрока действует до лета 2022 года и отступные в его контракте составляют 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фати провел три матча за "Барселону" во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Форвард является уроженцем Гвинеи-Бисау, но федерация футбола Испании надеется призвать его в свои ряды.

Не пропустите: Отец Месси провел переговоры с "Интер Майами". | http://soccernews.ru