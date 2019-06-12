Месси потроллил спящего Агуэро

2 Теги аргентиналионель мессисерхио агуэро

Месси потроллил спящего Агуэро
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подшутил над партнером по команде форвардом Серхио Агуэро.

Месси опубликовал фотографию, на которой он пьет мате, а неподалеку на кровати спит Агуэро.

"Пью мате вместе со своим соседом по номеру", - написал Месси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomando mates con mi compañero de pieza @10aguerosergiokun

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

В данный момент сборная Аргентины готовится к участию в Кубке Америки-2019. На турнире аргентинцы сыграют в одной группе с Колумбией, Парагваем и Катаром.

Не пропустите: Forbes: "Месси - самый высокооплачиваемый спортсмен 2019 года". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Крош
Крош

Что они там делают...

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jugulator
Пьянь

Готовятся к Кубку Америки, живут в одном номере.

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