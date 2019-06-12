Месси потроллил спящего Агуэро
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подшутил над партнером по команде форвардом Серхио Агуэро.
Месси опубликовал фотографию, на которой он пьет мате, а неподалеку на кровати спит Агуэро.
"Пью мате вместе со своим соседом по номеру", - написал Месси.
В данный момент сборная Аргентины готовится к участию в Кубке Америки-2019. На турнире аргентинцы сыграют в одной группе с Колумбией, Парагваем и Катаром.
Не пропустите: Forbes: "Месси - самый высокооплачиваемый спортсмен 2019 года". | http://soccernews.ru
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