Месси поучаствовал более чем в половине голов "Барселоны" в этом сезоне

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил единственный гол своей команды в проигранном матче с "Осасуной" (1:2).

В активе звёздного аргентинца в текущем сезоне 28 мячей и 23 ассиста, то есть 51 результативное действие.

Всего в нынешней кампании "сине-гранатовые" отличились 100 раз в 48 официальных играх.

Таким образом, 33-летний Месси поучаствовал более чем в половине голов "Барсы" в этом сезоне.

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