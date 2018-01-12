Месси поучаствовал в 24 голах в последних 14 матчах Кубка Испании

Теги барселоналионель месси

Месси поучаствовал в 24 голах в последних 14 матчах Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" играет с "Сельтой" и в середине второго тайма выигрывает со счетом 4:0.

Дублем в начале поединка отметился аргентинский нападающий каталонского клуба Лионель Месси.

Стоит отметить, что 30-летний Месси поучаствовал в 24 голах (14 мячей и 10 голевых пасов) в последних 14 матчах Кубка Испании.

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