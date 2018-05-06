Месси поучаствовал в 40-м голе в Эль Класико в своей карьере

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Месси поучаствовал в 40-м голе в Эль Класико в своей карьере
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил гол в матче 36-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:1, второй тайм).

Благодаря этому голу на счету аргентинца стало 40 голевых действий в Эль Класико (26 голов и 14 результативных передач).

Этот результат является рекордным в истории противостояния "Барселоны" и "Реала".

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