Месси поучаствует в начале строительства детского онкологического центра

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Месси поучаствует в начале строительства детского онкологического центра

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поучаствует в начале строительства детского онкологического центра в каталонской столице.

Как сообщает El Mundo Deportivo, звёздного аргентинца пригласили на церемонию закладки первого камня в основание медицинского учреждения, которое будет принимать около 400 пациентов ежегодно.

Кроме Месси в мероприятии примет участие вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер.

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