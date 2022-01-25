Месси поужинал в Барселоне с Хави и Бускетсом
Нападающий ПСЖ Лионель Месси прилетел в Барселону во время международной паузы, сообщает OnzeTv3.
По информации источника, 34-летний футболист в понедельник встретился с экс-партнёрами по "Барсе" Хави и Серхио Бускетсом. Они поужинали в одном из ресторанов.
Напомним, что звёздный аргентинец пропускает матчи своей сборной - ему дали дополнительный отдых после перенесённого коронавируса.
Хави сейчас является главным тренером "Барселоны", а Бускетс - капитаном команды.
Месси до лета 2021 года выступал за "сине-гранатовых", а затем клуб вынужден был расстаться с ним из-за отсутствия денег на его зарплату.
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