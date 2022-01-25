Месси поужинал в Барселоне с Хави и Бускетсом

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Месси поужинал в Барселоне с Хави и Бускетсом

Фото инстаграм Лионеля Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси прилетел в Барселону во время международной паузы, сообщает OnzeTv3.

По информации источника, 34-летний футболист в понедельник встретился с экс-партнёрами по "Барсе" Хави и Серхио Бускетсом. Они поужинали в одном из ресторанов.

Напомним, что звёздный аргентинец пропускает матчи своей сборной - ему дали дополнительный отдых после перенесённого коронавируса.

Хави сейчас является главным тренером "Барселоны", а Бускетс - капитаном команды.

Месси до лета 2021 года выступал за "сине-гранатовых", а затем клуб вынужден был расстаться с ним из-за отсутствия денег на его зарплату.

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Комментарии

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Какая глупейшая физиономия на фоне города.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

— Я уже пригласил его на множество ужинов, на множество вегетарианских ужинов... А секса у нас всё ещё не было. — Может, он думает, что находится в "Джейн Остин"? Цитата из сериала "Полюби меня"

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