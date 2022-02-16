Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов по числу нереализованных пенальти.

Месси не сумел забить 11-метровый в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0). Таким образом, на его счету стало пять нереализованных пенальти. Столько же промахов с "точки" у бывшего нападающего "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри.

Стоит отметить, что 34-летний Месси бил 23 пенальти в Лиге Чемпионов и забил 18 раз.

Не пропустите: Пике посоветовал "Барселоне" избавиться от Месси. | http://soccernews.ru