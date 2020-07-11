Месси повторил достижение Анри

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился ассистом в игре против "Вальядолида".

Эта голевая передача стала для аргентинца 20-й в текущем розыгрыше Примеры.

Как сообщает Squawka Football, Месси повторил достижение Тьерри Анри ("Арсенал", сезон 2002/03) и стал вторым футболистом в XXI веке, который смог забить минимум 20 голов и отдать минимум 20 ассистов за один сезон чемпионата.

Всего в этом сезоне Примеры Месси забил 22 гола и отдал 20 ассистов. Анри в сезоне АПЛ 2002/03 отметился 24 голами и 20 результативными передачами.

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