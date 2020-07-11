Месси повторил достижение Анри

Теги барселоналионель мессистатистикатьерри анри

Месси повторил достижение Анри

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился ассистом в игре против "Вальядолида".

Эта голевая передача стала для аргентинца 20-й в текущем розыгрыше Примеры.

Как сообщает Squawka Football, Месси повторил достижение Тьерри Анри ("Арсенал", сезон 2002/03) и стал вторым футболистом в XXI веке, который смог забить минимум 20 голов и отдать минимум 20 ассистов за один сезон чемпионата.

Всего в этом сезоне Примеры Месси забил 22 гола и отдал 20 ассистов. Анри в сезоне АПЛ 2002/03 отметился 24 голами и 20 результативными передачами.

Читайте также: Ван Перси назвал свою тройку фаворитов на "Золотой мяч"-2020, не включив в неё Месси и Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Шеффилд" разгромил "Челси" и вошел в зону Лиги Европы

"Шеффилд" разгромил "Челси" и вошел в зону Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов