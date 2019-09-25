Месси повторил достижение бразильца Донато

Капитан "Барселоны" Лионель Месси принял участие в матче шестого тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (2:1).

Звёздный аргентинец появился на поле с первых минут и был заменён в перерыве из-за повреждения бедра.

Для 32-летнего футболиста эта игра стала 400-й в стартовом составе в Примере.

Месси стал вторым игроком не из Испании, которому удалось достигнуть данной отметки. Он повторил достижение бразильца Донато, который с 1998 по 2003 год выступал за "Атлетико" и "Депортиво".

Рекорд Донато форвард "Барсы" может побить уже в этом сезоне, ведь отставание по этому показателю составляет всего 15 матчей.

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