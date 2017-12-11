Месси повторил достижение Герда Мюллера

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился за свою команду в 525-й раз, сравнявшись по числу забитых голов за один клуб с форвардом "Баварии" Гердом Мюллером.

Всего в составе каталонцев Месси провел 606 матчей.

Мюллер же выходил на поле в 572 играх и отправил в ворота соперников столько же мячей.

Мировой рекорд установил Пеле, отличившийся в составе "Сантоса" 643 раз.

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