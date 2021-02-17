Месси повторил достижение легенды "Реала" в Лиге Чемпионов

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил гол в Лиге Чемпионов в 17-м календарном году подряд.

По этому показателю Месси догнал бывшего нападающего мадридского "Реала" Рауля Гонсалеса, который забивал в главном клубном турнире Европы с 1995 по 2011 годы.

Стоит отметить, что Месси забил в Лиге Чемпионов 119 голов и уступает по этому показателю только Криштиану Роналду (134). Рауль отличился в турнире 71 раз.

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