Месси повторил достижение легенды "Реала" в Лиге Чемпионов
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил гол в Лиге Чемпионов в 17-м календарном году подряд.
По этому показателю Месси догнал бывшего нападающего мадридского "Реала" Рауля Гонсалеса, который забивал в главном клубном турнире Европы с 1995 по 2011 годы.
Стоит отметить, что Месси забил в Лиге Чемпионов 119 голов и уступает по этому показателю только Криштиану Роналду (134). Рауль отличился в турнире 71 раз.
Не пропустите: Месси в 13-й раз подряд забил не менее 20 голов за сезон. | http://soccernews.ru
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