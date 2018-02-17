Месси повторил достижение Мичела по голевым передачам в Примере

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Месси повторил достижение Мичела по голевым передачам в Примере

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси ассистировал Луису Суаресу в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Эйбара".

Теперь в активе 30-летнего аргентинца 147 голевых передач в 406 играх Примеры. Лидер "сине-гранатовых" догнал по этому показателю легенду "Реала" Мичела Гонсалеса, который в период с 1982 по 1996 год в 404 поединках испанского первенства отдал столько же результативных передач.

Стоит отметить, что Месси и Мичел лидируют по ассистам в чемпионате Испании за последние 40 лет.

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комментарии
Виктор

Современный футбол это не спорт. Это спор у кого больше денег среди Олигархов всего мира! Футбол как спорт кончился, когда Олигархи протолкнули через продажный суд Отмену лимита на количество разрешенных играть на поле иностранных игроков.И ВСЕ НА ЭТОМ СОПЕРНИЧЕСТВО СРЕДИ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ ЗАКОНЧИЛОСЬ!

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