Месси повторил достижение Мичела по голевым передачам в Примере

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси ассистировал Луису Суаресу в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Эйбара".

Теперь в активе 30-летнего аргентинца 147 голевых передач в 406 играх Примеры. Лидер "сине-гранатовых" догнал по этому показателю легенду "Реала" Мичела Гонсалеса, который в период с 1982 по 1996 год в 404 поединках испанского первенства отдал столько же результативных передач.

Стоит отметить, что Месси и Мичел лидируют по ассистам в чемпионате Испании за последние 40 лет.

Не пропустите: Паулиньо установил рекорд Примеры. | http://soccernews.ru