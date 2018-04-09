Месси повторил достижение Роналдиньо

Теги барселонароналдиньолионель месси

Месси повторил достижение РоналдиньоФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси повторил достижение своего великого предшественника в стане "сине-гранатовых" Роналдиньо.

Так, 30-летний нападающий стал вторым после бразильца за последние 20 лет игроком клуба, которому удалось забить шесть голов в одном сезоне со штрафных ударов. Достижение обладателя "Золотого мяча" 2005-го года покорилось аргентинцу в субботнем матче против "Леганеса".

Напомним, Месси стал послом ООН по ответственному туризму. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов