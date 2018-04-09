Месси повторил достижение Роналдиньо

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси повторил достижение своего великого предшественника в стане "сине-гранатовых" Роналдиньо.

Так, 30-летний нападающий стал вторым после бразильца за последние 20 лет игроком клуба, которому удалось забить шесть голов в одном сезоне со штрафных ударов. Достижение обладателя "Золотого мяча" 2005-го года покорилось аргентинцу в субботнем матче против "Леганеса".

Напомним, Месси стал послом ООН по ответственному туризму. | soccernews.ru