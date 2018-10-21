Месси повторил достижение Роналду

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в матче с "Севильей" (4:2).

Как сообщает Opta, это был 25-й гол Месси в ворота "красно-белых" в Примере. Отметим, что столько же забил "Севилье" экс-игрок "Реала" Криштиану Роналду.

Также в матче с "Севильей" Месси получил повреждение, из-за которого выбыл на три недели.

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