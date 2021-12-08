Месси повторил достижения Неймара и Веа в ПСЖ

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси забил гол в третьем подряд домашнем матче Лиги чемпионов за французский клуб.

Ранее отличиться в каждом из трех первых домашних матчей Лиги чемпионов в составе ПСЖ удавалось только Джорджу Веа в 1994 году и Неймару в 2017-м.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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