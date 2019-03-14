Месси повторил исторический рекорд Хави

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" на своём поле разгромила "Лион" со счётом 5:1.

Эта победа стала для Лионеля Месси 476-й в составе "сине-гранатовых". По этому показателю звёздный аргентинец догнал рекордсмена клуба Хави Эрнандеса.

4⃣7⃣6⃣✅

¡#Messi iguala a Xavi como jugador con más victorias en la historia del Barça! pic.twitter.com/N4TLvLzbj1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 13 марта 2019 г.

Стоит отметить, что 31-летний форвард достиг этой отметки за 673 матча, а вот его бывшему партнёру по "Барсе" потребовалось 767 игр.

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