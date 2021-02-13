Месси повторил клубный рекорд "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил клубный рекорд, выйдя в стартовом составе в матче 23-го тура чемпионата Испании против "Алавеса".

Месси провел свой 505-й матч за каталонский клуб в чемпионате Испании и сравнялся с рекордсменом по этому показателю Хави Эрнандесом.

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 758 матчей во всех турнирах, забил 651 гол и отдал 285 результативных передач.

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