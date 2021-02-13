Месси повторил клубный рекорд "Барселоны"

1 Теги лионель мессибарселонахавистатистика

Месси повторил клубный рекорд "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил клубный рекорд, выйдя в стартовом составе в матче 23-го тура чемпионата Испании против "Алавеса".

Месси провел свой 505-й матч за каталонский клуб в чемпионате Испании и сравнялся с рекордсменом по этому показателю Хави Эрнандесом.

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 758 матчей во всех турнирах, забил 651 гол и отдал 285 результативных передач.

Не пропустите: Месси подарил в музей бутсы, в которых забил рекордный гол. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси король футбола, это знает даже моя тупая сестра и мой кот Бадр!

Ответить

главное

"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов