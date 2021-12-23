Месси повторил личный антирекорд 15-летней давности

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Месси повторил личный антирекорд 15-летней давности

Фото твиттер ПСЖ

Форвард Лионель Месси после перехода в ПСЖ ни разу не отличился в выездном матче своей команды.

Безголевая гостевая серия звёздного футболиста уже достигла восьми матчей во всех турнирах.

Как сообщает Stats Foot, это повторение личного антирекорда в карьере 34-летнего аргентинца.

С сентября 2006 по март 2007 года Месси не забивал в восьми играх кряду на чужом поле в составе "Барселоны".

Не пропустите: Месси лидирует в сезоне Лиги 1 по количеству ударов в штангу. | http://soccernews.ru
Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси Король футбола, это знает даже мой умственно недоразвитый друг Второгодник! )))))))))

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