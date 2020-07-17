Месси повторил рекорд Бензема

Капитан "Барселоны" Лионель Месси сумел повторить достижение, установленное на прошлой неделе нападающим "Реала" Каримом Бензема.

33-летний аргентинец - второй игрок в истории Примеры после француза, который забивал и ассистировал во всех месяцах календарного года.

Напомним, что звёздный форвард в четверг вечером поразил ворота "Осасуны" (1:2) в матче 37-го тура испанского чемпионата.

Месси всю карьеру провёл в "Барселоне". Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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