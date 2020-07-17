Месси повторил рекорд Бензема

Теги реал мадридбарселоналионель мессикарим бенземастатистика

Месси повторил рекорд Бензема

Капитан "Барселоны" Лионель Месси сумел повторить достижение, установленное на прошлой неделе нападающим "Реала" Каримом Бензема.

33-летний аргентинец - второй игрок в истории Примеры после француза, который забивал и ассистировал во всех месяцах календарного года.

Напомним, что звёздный форвард в четверг вечером поразил ворота "Осасуны" (1:2) в матче 37-го тура испанского чемпионата.

Месси всю карьеру провёл в "Барселоне". Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Не пропустите: Месси прокомментировал чемпионство "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зидан выигрывает трофей в качестве тренера "Реала" каждые 19 матчей

Зидан выигрывает трофей в качестве тренера "Реала" каждые 19 матчей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов