Месси повторил рекорд Бензема
Капитан "Барселоны" Лионель Месси сумел повторить достижение, установленное на прошлой неделе нападающим "Реала" Каримом Бензема.
33-летний аргентинец - второй игрок в истории Примеры после француза, который забивал и ассистировал во всех месяцах календарного года.
Напомним, что звёздный форвард в четверг вечером поразил ворота "Осасуны" (1:2) в матче 37-го тура испанского чемпионата.
Месси всю карьеру провёл в "Барселоне". Его контракт с клубом истекает следующим летом.
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|11
|Бетис
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|Эйбар
|20
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