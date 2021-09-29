Месси повторил рекорд Бензема в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси повторил рекорд форварда "Реала" Карима Бензема по числу голевых сезонов подряд в Лиге чемпионов.

Месси отличился в матче 2-го тура группового этапа с "Манчестер Сити" (2:0) и на его счету также стало 17 голевых сезонов подряд. Всего форвард забил 121 гол в главном клубном турнире Европы и по этому показателю уступает только Криштиану Роналду (135).

Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента. За парижский клуб аргентинец провел четыре матча и забил один гол.

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