Месси повторил рекорд Гиггза, забив в 16-м сезоне ЛЧ подряд
Форвард "Барселоны" Лионель Месси открыл счет в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ференцварошем" (3:0; второй тайм).
Футболист отметился голом на 27-й минуте, реализовав 11-метровый.
Таким образом аргентинец забил в 16-м сезоне ЛЧ подряд. Месси повторил рекорд, установленный экс-вингером "МЮ" Райаном Гиггзом.
В следующем туре "Барса" сыграет с "Ювентусом". Матч состоится 28 октября.
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