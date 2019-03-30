Месси повторил рекорд Ла Лиги по количеству побед

"Барселона" с помощью двух голов Лионеля Месси победила "Эспаньол" в каталонском дерби.

Как сообщает Opta, аргентинец добыл 334-ю победу в Примере и повторил рекорд экс-вратаря "Реала" Икера Касильяса.

Месси выступает за каталонцев с 2004 года и провел в чемпионате 445 матчей.

Касильяс играл за "Реал" с 1998 по 2015 год и на его счету 510 игр в Ла Лиге.

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