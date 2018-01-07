Месси повторил рекорд Мюллера, установленный 38 лет назад

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд великого немецкого футболиста Герда Мюллера, установленный им 38 лет назад.

Так, аргентинец, как и легенда мюнхенской "Баварии" в Бундеслиге, в матче против "Леванте" забил свой 365-й мяч в Ла Лиге, выступая при этом за одну команду. Этот результат является лучшим для игроков из топ-5 европейских чемпионатов.

Отметим, что Мюллеру для достижения этой планки потребовалось провести 427 игр, а Месси - 400.

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