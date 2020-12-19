Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб

Нападающий Лионель Месси забил 643-й мяч в составе "Барселоны".

Звёздный аргентинец отличился в матче 14-го тура Примеры против "Валенсии".

33-летний форвард повторил рекорд легендарного бразильца Пеле по голам за одну команду.



Leo #Messi equals @Pele as the all time top goalscorer for one club WITH 643 goals!



: @damiendraws pic.twitter.com/dNrlmwdfC7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2020

Месси забил 643 мяча в 746 матчах за "Барсу". В активе Пеле столько же голов в составе "Сантоса".

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