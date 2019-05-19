Месси повторил рекорд Примеры по числу титулов лучшему бомбардиру сезона

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Месси повторил рекорд Примеры по числу титулов лучшему бомбардиру сезона

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в шестой раз карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

По этому показателю форвард повторил рекорд легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 34 матча в чемпионате Испании, в которых забил 36 голов. Его отрыв от второго места в списке бомбардиров, которое разделили Луис Суарес ("Барселона") и Карим Бензема ("Реал") составил 15 голов, что стало новым рекордом.

Не пропустите: Месси в 6-й раз за карьеру забил 50 голов за сезон. | http://soccernews.ru
 
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Комментарии

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Крош
Крош

Real+VAR=ноль!Это конец:Шансов Ливерпуля выйти в финал аж 0 (ноль) !!! Ответить не хочешь?Клоун!

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Крош
Крош

Или ты сейчас занят и делаешь д/з?Много двоек приносишь,хулиган?

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Крош
Крош

Секта никак не успокоится.

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МАДРИД
МАДРИД

К тому же рекордсмен по ЗБ и главный претендент на ЗМ !

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