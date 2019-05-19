Месси повторил рекорд Примеры по числу титулов лучшему бомбардиру сезона

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в шестой раз карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

По этому показателю форвард повторил рекорд легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 34 матча в чемпионате Испании, в которых забил 36 голов. Его отрыв от второго места в списке бомбардиров, которое разделили Луис Суарес ("Барселона") и Карим Бензема ("Реал") составил 15 голов, что стало новым рекордом.

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