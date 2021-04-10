Месси повторил рекорд Рамоса в "Эль-класико"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселона" Лионель Месси повторил рекорд защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса по числу матчей в "Эль-класико".

Месси провел свой 45-й матч против "Реала". Рамос пропустил матч из-за травмы.

Кроме того, Месси является лучшим бомбардиром в истории "Эль-класико". На счету форварда 26 голов.

Стоит отметить, что контракты 34-летнего Рамоса и 33-летнего Месси с клубами истекают ближайшим летом.

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