Месси повторил рекорд Рауля и Роналду в Лиге Чемпионов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в очередной раз стал рекордсменом Лиги Чемпионов.

Аргентинец повторил достижение бывших игроков мадридского "Реала" Криштиану Роналду и Рауля Гонсалеса.

Все трое забивали в ЛЧ в ворота 33-х разных команд, сообщает Gracenote Live.

Напомним, что накануне Месси открыл счёт в матче с пражской "Славией", который завершился трудной победой "Барсы" (2:1).

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