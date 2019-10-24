Месси повторил рекорд Рауля и Роналду в Лиге Чемпионов
Капитан "Барселоны" Лионель Месси в очередной раз стал рекордсменом Лиги Чемпионов.
Аргентинец повторил достижение бывших игроков мадридского "Реала" Криштиану Роналду и Рауля Гонсалеса.
Все трое забивали в ЛЧ в ворота 33-х разных команд, сообщает Gracenote Live.
Напомним, что накануне Месси открыл счёт в матче с пражской "Славией", который завершился трудной победой "Барсы" (2:1).
Не пропустите: Месси стал первым игроком в истории ЛЧ, забивавшим в 15 сезонах подряд. | http://soccernews.ru
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