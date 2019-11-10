Месси повторил рекорд Роналду
Капитан "Барселоны" Лионель Месси в очередной раз стал рекордсменом Примеры.
Звёздный аргентинец повторил достижение бывшего форварда "Реала" Криштиану Роналду по количеству хет-триков в испанском чемпионате.
Теперь в активе обоих футболистов по 34 матча в Примере, в которых они забивали по три гола в ворота соперника.
Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, а Месси всю карьеру провёл в "Барселоне".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Реал Сосьедад
|13
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|13
|20
|7
|Валенсия
|13
|20
|8
|Хетафе
|12
|19
|9
|Вильярреал
|12
|18
|10
|Осасуна
|12
|18
|11
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|12
|Леванте
|12
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Бетис
|12
|13
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|13
|6