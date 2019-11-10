Месси повторил рекорд Роналду

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в очередной раз стал рекордсменом Примеры.

Звёздный аргентинец повторил достижение бывшего форварда "Реала" Криштиану Роналду по количеству хет-триков в испанском чемпионате.

Теперь в активе обоих футболистов по 34 матча в Примере, в которых они забивали по три гола в ворота соперника.

Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, а Месси всю карьеру провёл в "Барселоне".

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