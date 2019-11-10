Месси повторил рекорд Роналду

Теги барселоналионель мессикриштиану роналдуреал мадридстатистика

Месси повторил рекорд Роналду

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в очередной раз стал рекордсменом Примеры.

Звёздный аргентинец повторил достижение бывшего форварда "Реала" Криштиану Роналду по количеству хет-триков в испанском чемпионате.

Теперь в активе обоих футболистов по 34 матча в Примере, в которых они забивали по три гола в ворота соперника.

Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, а Месси всю карьеру провёл в "Барселоне".

Не пропустите: Президент "Барселоны": "Мы готовимся к эпохе после Месси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гвариола vs Клопп: накануне дерби вспоминаем все битвы лучших тренеров современности

Гвариола vs Клопп: накануне дерби вспоминаем все битвы лучших тренеров современности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 12 25
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 12 21
5 Севилья Севилья 12 21
6 Гранада Гранада 13 20
7 Валенсия Валенсия 13 20
8 Хетафе Хетафе 12 19
9 Вильярреал Вильярреал 12 18
10 Осасуна Осасуна 12 18
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 12 17
12 Леванте Леванте 12 17
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Алавес Алавес 13 15
15 Эйбар Эйбар 13 15
16 Бетис Бетис 12 13
17 Мальорка Мальорка 12 11
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 12 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов