Месси повторил рекорд Роналду по числу пенальти в Ла Лиге

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бывшего форварда "Реала" Криштиану Роналду по числу пенальти в чемпионата Испании. Месси не реализовал 11-метровый в матче 14-го тура с "Валенсией" (2:2)

Таким образом, Месси пробил 72-й пенальти в Ла Лиги. Столько же 11-метровых ударов пробил Роналду в период с 2009 по 2018 год.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 17 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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