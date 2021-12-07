Месси повторил рекорд Роналду по числу пенальти в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси повторил рекорд португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по числу пробитых пенальти в Лиге чемпионов.

Месси реализовал 11-метровый в матче 6-го тура группового этапа с "Брюгге" (4:1) и теперь на его счету 18 реализованных пенальти из 22 попыток. Роналду забил с пенальти 19 голов.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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