Месси повторил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов

1 Теги псжлионель мессикриштиану роналдустатистика

Месси повторил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов

Фото твиттер ПСЖ

"РБ Лейпциг" стал 37-й командой в истории Лиги Чемпионов, в ворота которой забивал нападающий ПСЖ Лионель Месси.

По этому показателю аргентинец повторил рекорд турнира, установленный форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Напомним, что накануне вечером 34-летний футболист оформил дубль в поединке с "быками" (3:2).

Всего же в ЛЧ Месси наколотил в ворота соперников 123 гола, а Роналду - 136.

Не пропустите: Месси отказался от возможности оформить хет-трик в матче с "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Месси играет роль "догоняющего". Криш улетел в стратосферу.Лео - обычный ̶е̶в̶р̶о̶п̶е̶й̶с̶к̶и̶й̶ ̶к̶а̶р̶л̶и̶к̶о̶в̶ы̶й̶ ̶л̶у̶з̶е̶р̶ аргентинский футболист с истеричным характером.Хе-хе...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Озил может вернуться в АПЛ

Озил может вернуться в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов