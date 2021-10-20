Месси повторил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов

Фото твиттер ПСЖ

"РБ Лейпциг" стал 37-й командой в истории Лиги Чемпионов, в ворота которой забивал нападающий ПСЖ Лионель Месси.

По этому показателю аргентинец повторил рекорд турнира, установленный форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Напомним, что накануне вечером 34-летний футболист оформил дубль в поединке с "быками" (3:2).

Всего же в ЛЧ Месси наколотил в ворота соперников 123 гола, а Роналду - 136.

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