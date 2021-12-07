Месси повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси повторил рекорд португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по числу команд, которым он забивал голы в Лиге чемпионов.

Месси отличился в матче 6-го тура группового этапа с "Брюгге" и бельгийский стал 38-й "жертвой" форварда.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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