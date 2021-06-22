Месси повторил рекорд сборной Аргентины
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провёл 147-й матч за национальную команду.
Форвард "Барселоны" принял участие в игре Кубка Америки против Парагвая (1:0).
147 матчей в составе "альбиселесте" - это повторение рекорда, установленного Хавьером Маскерано.
33-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, в его активе 73 гола и 51 ассист.
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