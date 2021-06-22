Месси повторил рекорд сборной Аргентины

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Месси повторил рекорд сборной Аргентины

Фото инстаграм Лионеля Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провёл 147-й матч за национальную команду.

Форвард "Барселоны" принял участие в игре Кубка Америки против Парагвая (1:0).

147 матчей в составе "альбиселесте" - это повторение рекорда, установленного Хавьером Маскерано.

33-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, в его активе 73 гола и 51 ассист.

Не пропустите: Аргентина минимально обыграла Парагвай в Кубке Америки. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Месси Король футбола, это знает даже моя тупая как дверь сестра, и мой кот Бадр!

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