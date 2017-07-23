Месси повторил трюк с Боатенгом на Маскерано

Теги барселоналионель мессихавьер маскеранобавария мюнхенджером боатенг

Месси повторил трюк с Боатенгом на МаскераноНа тренировке своей команды форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси повторил эпичный эпизод из матча полуфинального матча Лиги чемпионов сезона 2014/2015, в котором "сине-гранатовые" играли против мюнхенской "Баварии", с участием Джерома Боатенга. На этот раз жертвой аргентинца стал его соотечественник Хавьер Маскерано:

Напомним, Неймар дал ответ Месси и Суаресу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов