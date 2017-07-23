Месси повторил трюк с Боатенгом на Маскерано

На тренировке своей команды форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси повторил эпичный эпизод из матча полуфинального матча Лиги чемпионов сезона 2014/2015, в котором "сине-гранатовые" играли против мюнхенской "Баварии", с участием Джерома Боатенга. На этот раз жертвой аргентинца стал его соотечественник Хавьер Маскерано:

Напомним, Неймар дал ответ Месси и Суаресу. | soccernews.ru