Месси повторил "вечный" рекорд Пепе
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд легендарного бразильца Пеле по числу голов в одном чемпионате, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
В матче 28-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (6:1) Месси оформил дубль и на его счету стало 467 голов в чемпионате Испании. Столько же Пеле забил в чемпионате Бразилии, когда выступал за "Сантос".
Кроме того, "Барселона" сообщила, что Месси забил 700 голов за клуб (663 - в официальных матчах и 37 - в товарищеских).
Лидерами других топ-5 чемпионатов по числу голов являются следующие игроки: Герд Мюллер (Германия, 365), Джимми Гривз (Англия, 357), Делио Оннис (Франция, 299) и Сильвио Пиола (Италия, 274).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14