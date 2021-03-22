Месси повторил "вечный" рекорд Пепе

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд легендарного бразильца Пеле по числу голов в одном чемпионате, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

В матче 28-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (6:1) Месси оформил дубль и на его счету стало 467 голов в чемпионате Испании. Столько же Пеле забил в чемпионате Бразилии, когда выступал за "Сантос".

Кроме того, "Барселона" сообщила, что Месси забил 700 голов за клуб (663 - в официальных матчах и 37 - в товарищеских).

Лидерами других топ-5 чемпионатов по числу голов являются следующие игроки: Герд Мюллер (Германия, 365), Джимми Гривз (Англия, 357), Делио Оннис (Франция, 299) и Сильвио Пиола (Италия, 274).

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