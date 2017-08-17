Месси поздравил Асенсио с великолепной игрой в матче против "Барселоны"
После ответного матча за Суперкубок Испании против мадридского "Реала" форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси сделал джентльменский поступок.
Как информирует испанская пресса, практически сразу же после свистка об окончании встречи аргентинский бомбардир пересекся с вингером "сливочных" Марко Асенсио. Несмотря на не самое лучшее свое настроение, Месси все же воспользовался моментом, чтобы поздравить перспективного футболиста с удачно проведенным поединком.
Напомним, Месси назвал Рамоса ублюдком. | soccernews.ru
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