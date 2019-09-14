Месси поздравил баскетбольную сборную Аргентины с выходом в финал Чемпионата Мира

Капитан "Барселоны" Лионель Месси опубликовал в инстаграме поздравительный пост, адресованный сборной Аргентины по баскетболу.

"Финал, потрясающе. Парни, поздравляю ещё раз. Аргентина, вперёд", - написал футболист.

Сборная Аргентины пробилась в финал баскетбольного Чемпионата Мира. 15 сентября они сразятся за титул с Испанией.

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