Месси поздравил Роналду и Зидана с выигрышем наград лучшим игроку и тренеру мира по версии ФИФА

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси поздравил нападающего и главного тренера мадридского "Реала" Криштиану Роналду и Зинедина Зидана с выигрышем наград лучшим игроку и тренеру мира по версии ФИФА.

Так, в своем фейсбуке аргентинский бомбардир написал: " Сегодня мы были в Лондоне на церемонии " The Best FIFA Football Awards 2017 ". Поздравляю всех победителей ".

Напомним, Роналду также поздравил Неймар. | soccernews.ru