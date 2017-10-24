Месси поздравил Роналду и Зидана с выигрышем наград лучшим игроку и тренеру мира по версии ФИФА

Теги лионель мессикриштиану роналдузинедин зидан

Месси поздравил Роналду и Зидана с выигрышем наград лучшим игроку и тренеру мира по версии ФИФАФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси поздравил нападающего и главного тренера мадридского "Реала" Криштиану Роналду и Зинедина Зидана с выигрышем наград лучшим игроку и тренеру мира по версии ФИФА.

Так, в своем фейсбуке аргентинский бомбардир написал: "Сегодня мы были в Лондоне на церемонии "The Best FIFA Football Awards 2017". Поздравляю всех победителей".

Напомним, Роналду также поздравил Неймар. | soccernews.ru

комментарии
Messi

а где он там про Роналду и Зидана говорил??? ох как любят в этом сайте Мессий.

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