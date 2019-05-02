Месси пожелал Касильясу скорейшего выздоровления

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Месси пожелал Касильясу скорейшего выздоровления

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поддержал вратаря "Порту" Икера Касильяса, который накануне перенёс инфаркт.

"Я наконец-то хочу воспользоваться возможностью поддержать Касильяса и пожелать ему скорейшего выздоровления", - написал аргентинец в инстаграме.

Напомним, что дальнейшая карьера легендарного испанца находится под вопросом. В текущем сезоне он точно не выйдет на поле.

Касильяс является воспитанником "Реала", за основную команду "бланкос" выступал с 1999 по 2015 год.

Не пропустите: Касильяс: "Я очень испугался, но сейчас все в порядке". | http://soccernews.ru

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