Месси пожелал удачи Хави, который летом завершит карьеру
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пожелал удачи полузащитнику "Аль-Садд" Хави Эрнандесу, который по окончании сезона завершит карьеру игрока и собирается стать тренером.
"Мне было очень приятно находиться с тобой в одной раздевалке. Мы много лет провели в одной команде и добыли много совместного опыта. Мы скучаем по тебе с первого дня твоего ухода из команды. Ты помогал нам на поле и в раздевалке. Я желаю тебе самого хорошего в твоем новом этапе жизни. Ты добьешься успеха во всем, что предложишь футбольному миру. Крепко обнимаю тебя", - написал Месси в своем инстаграме.
Fue un placer compartir vestuario con vos, @Xavi, muchos años y muchas experiencias juntos, y la verdad que te extrañamos desde el primer día que decidiste salir, por todo lo que nos ayudabas en la cancha y fuera de ella. Ya sabes que te deseo lo mejor en la nueva etapa de tu vida que ahora arranca. Seguro que seguirás logrando éxitos en todo lo que te propongas en el mundo del fútbol. ¡Un abrazo fuerte!
Напомним, что 39-летний Хави играл за "Барселону" на протяжении 17 лет. В составе каталонского клуба он отметился 85 мячами и 182 голевыми передачами в 769 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30