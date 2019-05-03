Месси пожелал удачи Хави, который летом завершит карьеру

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Месси пожелал удачи Хави, который летом завершит карьеру
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пожелал удачи полузащитнику "Аль-Садд" Хави Эрнандесу, который по окончании сезона завершит карьеру игрока и собирается стать тренером.

"Мне было очень приятно находиться с тобой в одной раздевалке. Мы много лет провели в одной команде и добыли много совместного опыта. Мы скучаем по тебе с первого дня твоего ухода из команды. Ты помогал нам на поле и в раздевалке. Я желаю тебе самого хорошего в твоем новом этапе жизни. Ты добьешься успеха во всем, что предложишь футбольному миру. Крепко обнимаю тебя", - написал Месси в своем инстаграме.

Напомним, что 39-летний Хави играл за "Барселону" на протяжении 17 лет. В составе каталонского клуба он отметился 85 мячами и 182 голевыми передачами в 769 поединках. 

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