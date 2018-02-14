Месси пожелал удачи Неймару в матче против "Реала"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси пожелал удачи своему бывшему партнеру по команде Неймару, ныне выступающему за французский ПСЖ, в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Как информирует испанская пресса, в преддверии одного из центральных матчей первой стадии плей-офф самого престижного европейского клубного турнира аргентинец связался с бразильцем, чтобы выразить ему поддержку. При этом Месси выразил надежду, что ему удастся встретиться с Неймаром в Киеве, где состоится финал ЛЧ.

Напомним, Перес верит в возможность подписания Неймара уже следующим летом. | soccernews.ru