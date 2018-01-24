Месси пожелал удачи Турану, Рафинье и Маскерано



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поблагодарил покинувших клуб Арду Турана ("Истанбул Башакшехир"), Рафинью Алькантару ("Интер") и Хавьера Маскерано ("Хэбей Чайна Форчун").

"Арда, много удачи на новом этапе карьеры в Турции и здоровья. Рафинья, я желаю тебе успехов в Италии, мы будем внимательно следить за тобой. И тебе, Маскерано, после стольких матчей и моментов, пережитых вместе, мне есть что сказать. Я буду скучать по тебе. Будет непривычно приходить в раздевалку и не видеть тебя рядом. Но скоро мы увидимся в сборной. Обнимаю всех троих и желаю всего наилучшего", - написал Месси в своем Instagram.

Фото: Месси с Тураном, Рафиньей и Маскерано.

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