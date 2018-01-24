Месси пожелал удачи Турану, Рафинье и Маскерано

Теги лионель мессибарселонарафинья алькантарахавьер маскераноарда туран

Месси пожелал удачи Турану, Рафинье и Маскерано
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поблагодарил покинувших клуб Арду Турана ("Истанбул Башакшехир"), Рафинью Алькантару ("Интер") и Хавьера Маскерано ("Хэбей Чайна Форчун").

"Арда, много удачи на новом этапе карьеры в Турции и здоровья. Рафинья, я желаю тебе успехов в Италии, мы будем внимательно следить за тобой. И тебе, Маскерано, после стольких матчей и моментов, пережитых вместе, мне есть что сказать. Я буду скучать по тебе. Будет непривычно приходить в раздевалку и не видеть тебя рядом. Но скоро мы увидимся в сборной. Обнимаю всех троих и желаю всего наилучшего", - написал Месси в своем Instagram.

Фото: Месси с Тураном, Рафиньей и Маскерано.

Не пропустите: "Барселона" попрощалась с Маскерано. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Эйбар 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Жирона 20 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов