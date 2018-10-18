Месси пожертвовал крупную сумму на детский онкологический центр

2 Теги барселоналионель месси

Месси пожертвовал крупную сумму на детский онкологический центр

Фонд нападающего "Барселоны" Лионеля Месси пожертвовал 2,6 миллиона евро строительство детского онкологического центра в Барселоне, сообщает Barca Foundation.

По сведениям издания, полная стоимость проекта оценивается в 30 миллионов евро. Благодаря этому новый корпус центра сможет принимать 400 человек в год. Ожидается, что центр выйдет на новую мощность в 2020 году.

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