Капитан "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал около миллиона евро на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Средства будут направлены в больницу в Барселоне и в медицинский центр в Аргентине.

Ранее сообщалось, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола также пожертвовал 1 миллионов евро фонду для борьбы с Covid-19.

На данный момент в Испании заразились коронавирусом более 39 тысяч человек, умерли 2800 человек.

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