Месси пожертвовал около миллиона евро на борьбу с коронавирусом

5 Теги коронавируслионель месси

Месси пожертвовал около миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Капитан "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал около миллиона евро на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Средства будут направлены в больницу в Барселоне и в медицинский центр в Аргентине.

Ранее сообщалось, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола также пожертвовал 1 миллионов евро фонду для борьбы с Covid-19.

На данный момент в Испании заразились коронавирусом более 39 тысяч человек, умерли 2800 человек.

Не пропустите: Гвардиола пожертвовал миллион евро на помощь в борьбе с коронавирусом| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Гордость асея Каталонии в это может и поверит ... Но нас не проведешь,нас - честных фанатов Барсы!

Ответить
Карыч
Карыч

Вас, пидаров, никто и не собирается проводить! бу-га-га

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Не позорь нашу команду,одноклеточный!

Ответить
Карыч
Карыч

Пидарок, мне стыжно за тебя, за то что ты насколько тупой, что даже шифроваться не умеешь. Если меняешь ник, то хоть не плюсуй себя дважды! бу-га-га

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ты о чём вообще?

главное

ПСЖ выделит 100 тысяч евро на борьбу с Covid-19

ПСЖ выделит 100 тысяч евро на борьбу с Covid-19

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов