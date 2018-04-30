Месси: "Позор для "Барселоны", что Иньеста уходит без выигранной Лиги Чемпионов"

Теги лионель мессиандрес иньестабарселона

Месси: "Позор для "Барселоны", что Иньеста уходит без выигранной Лиги Чемпионов"Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал уход из клуба капитана команды Андреса Иньесты.

"Уход Андреса Иньесты? Мы испытали позор, когда уходили Хави и МаскераноЭто знаковые игроки для клуба. В этом году пришло время Андреса. Это позор для нас и для клуба. Он уходит лучшим, хотя мы сожалеем, что не с Лигой Чемпионов и треблом. Он этого заслуживал. Я очень горжусь им и желаю ему удачи", - цитирует 30-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, Месси заинтересован в возвращении Неймара в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
Полная таблица

топ-5 тегов