Месси: "Позор для "Барселоны", что Иньеста уходит без выигранной Лиги Чемпионов"

Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал уход из клуба капитана команды Андреса Иньесты.

" Уход Андреса Иньесты? Мы испытали позор, когда уходили Хави и Маскерано. Это знаковые игроки для клуба. В этом году пришло время Андреса. Это позор для нас и для клуба. Он уходит лучшим, хотя мы сожалеем, что не с Лигой Чемпионов и треблом. Он этого заслуживал. Я очень горжусь им и желаю ему удачи ", - цитирует 30-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, Месси заинтересован в возвращении Неймара в "Барселону". | soccernews.ru