Месси: "Позор для "Барселоны", что Иньеста уходит без выигранной Лиги Чемпионов"
Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал уход из клуба капитана команды Андреса Иньесты.
"Уход Андреса Иньесты? Мы испытали позор, когда уходили Хави и Маскерано. Это знаковые игроки для клуба. В этом году пришло время Андреса. Это позор для нас и для клуба. Он уходит лучшим, хотя мы сожалеем, что не с Лигой Чемпионов и треблом. Он этого заслуживал. Я очень горжусь им и желаю ему удачи", - цитирует 30-летнего нападающего Le 10 Sport.
Напомним, Месси заинтересован в возвращении Неймара в "Барселону". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тренер "Манчестер Юнайтед" может возглавить "Арсенал"
-
"Барселона" нанесла фамилии Деулофеу, Маскерано и Турана на чемпионские футболки
-
О’Коннор заявил, что в "Локомотиве" игроки употребляли допинг
-
Наингголан: "В матче с "Ливерпулем" нам нужно не терять концентрации все 90 минут и постараться отыграться"
-
АПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца
-
Повсеместная Салахомания в Египте
-
О'Нила пугает будущая работа Джеррарда
-
Широков высказался насчет участия Джикии в ЧМ-2018
-
"Барселона" не нанесла фамилию Деулофеу на чемпионские футболки
-
"Ливерпуль" хочет купить форварда "Реала"
-
"Арсенал" объявил о продлении контракта с молодым защитником
-
Тренер "Ромы": "Наши амбиции не ограничиваются полуфиналом Лиги Чемпионов"
-
"Вест Хэм" готов заплатить за игрока "Челси" более 30 миллионов евро
-
"Челси" нужен молодой игрок "МЮ"
-
Лаллана может сыграть с "Ромой"
-
Появилось изображение домашней формы "Реала" на следующий сезон
-
Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским игроком в истории
-
Ленин из "Спартака": Ещенко поздравил болельщиков с первым мая
-
Два топ-клуба АПЛ интересуются полузащитником "Спартака"
-
Роналдо поделился мнением о возможном трансфере Неймара в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|35
|67
|5
|Бетис
|35
|59
|6
|Вильярреал
|34
|54
|7
|Хетафе
|35
|49
|8
|Севилья
|34
|48
|9
|Жирона
|35
|48
|10
|Реал Сосьедад
|35
|46
|11
|Сельта Виго
|35
|45
|12
|Эйбар
|35
|44
|13
|Алавес
|35
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|35
|40
|15
|Леганес
|35
|40
|16
|Эспаньол
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|35
|28
|19
|Лас Пальмас
|35
|22
|20
|Малага
|35
|20