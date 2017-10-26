Месси предложил Бартомеу альтернативу Коутиньо

Теги барселоналионель мессижозеп мария бартомеукоутиньомесут озил

Месси предложил Бартомеу альтернативу КоутиньоФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси предложил президенту своего клуба Жозепу Марии Бартомеу переключить внимание на другого игрока, если тому не удастся подписать в команду полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Так, по информации испанской прессы, аргентинский бомбардир в качестве альтернативы 25-летнему хавбеку "красных" видит ведущего игрока средней линии лондонского "Арсенала" Месута Озила, которого уже следующим летом можно было бы заполучить в статусе свободного агента.

Напомним, Ди Мария хочет сменить ПСЖ на "Барселону"

комментарии
Flamenco

команду нужно укреплять на рождественские праздники! Месси, Суареса и Иньесты до конца чемпионата не хватит! Купил Бартомеу полу-травмированного Дембеле, вот и сотни миллионов спят

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