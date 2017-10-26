Месси предложил Бартомеу альтернативу Коутиньо

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси предложил президенту своего клуба Жозепу Марии Бартомеу переключить внимание на другого игрока, если тому не удастся подписать в команду полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Так, по информации испанской прессы, аргентинский бомбардир в качестве альтернативы 25-летнему хавбеку "красных" видит ведущего игрока средней линии лондонского "Арсенала" Месута Озила, которого уже следующим летом можно было бы заполучить в статусе свободного агента.

Напомним, Ди Мария хочет сменить ПСЖ на "Барселону".